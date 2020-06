Tinorotot na misis nagpa-Tulfo! Cong, beauty queen affair buking

Humantong na sa sukdulan ang galit ng misis ng isang kilalang politiko sa bansa kaugnay sa umano’y relasyon ng kanyang mister sa isang beauty queen.

Kaya dumulog sa programa ng sikat na TV host na si Raffy Tulfo si Mylene Mangudadatu,misis ni Maguindanao Congressman Esmael Mangudadatu at inilantad ang natuklasang bawal na relasyon ng asawa kay 2018 Miss Asia Pacific International Sharifa Mangatong Areef Mohammad Omar Akeel.

Giit ni Mylene bilang beauty queen dapat maging mabuting ehemplo sa bawat Pilipino lalo na sa mga kabataan si Sharifa.

“But having an illicit relationship with my husband is not a good example at all..as a title holder of an international pageant, dapat ba dahil sa narating mong titulo mayroon ka ng karapatang mang-agaw ng asawa ng iba at manggulo ng buhay,” pahayag ng misis ni Cong.

Inamin din ni Mylene na kinompronta na nito ang beauty queen kaugnay sa nababalitang relasyon nito sa mister.

“She admitted to me ..hindi blantly na may relasyon sila ng asawa ko, is parang sinasabi niyang matanda na ako, ano ibig niyang sabihin kasalanan ko pa because of age,” ayon pa kay Mylene nang usisain nya si Sharifa.

Iginiit din ng ginang na magkasama ang beauty queen at mister niyang kongresista sa Mindanao sa panahon ng lockdown kung saan ay nasa Manila siya.

Nagbitiw din aniya si Sharifa ng masasakit na salita laban sa kanya na taliwas sa kanyang pino-project sa women empowerment nang kuwestyunin nito sa pakikipagrelasyon sa mister.

“Tanungin mo si Toto kung fulfilled ba siya sayo, bakit hindi niya ako maiwan-iwan . Anong meron sa akin.. lols..“ ito umano ang bahagi ng text ni Sharifa kay Mylene.

Bagama’t sukol na ay hindi sinisi ni Mylene ang mister na politiko sa relasyon nito sa beauty queen.

Hindi aniya santo ang kanyang napangasawa at marami itong pagkukulang.

Inamin din ni Mylene na nakaraang taon pa ang relasyon ni Esmael at beauty queen pero nanahimik lamang siya sa pag-aakalang tapos na ito.

Nalaman lamang aniya ng patuloy pa pala ang pakikipagrelasyon ng kanyang mister ng mag-FB live ito at nakita ang repleksyon ni Sharifa na magkasama sila sa isa nilang bahay sa Mindanao.

Dahil umano doon ay nagsimula na siyang tumutok sa mga FB live ng mister at nasaksihan mismo nya ang aniya’y paglalandian ng dalawa.

Sinabi rin ni Mylene na walang pag-amin ang kanyang mister sa relasyon nito kay Sharifa.

“Todo deny ang asawa ko, pero dahil sa mga ebidensyang nakita ko parang mahirap nang i-deny.”

Pinaninindigan aniya ng kanyang asawa wala silang relasyon kaya hindi nila mapag-usapan ang isyu.

Dahil sa inabot na pambabastos sinabi ni Mylene ang planong pagsasampa ng kasong

psychological abuse laban kay Sharifa.

Damay din aniya sa kaso ang mister.

Naging inspirasyon din kay Mylene ang paglantad sa naging pahayag ni Justice Marvic Leonin sa oath taking ng mga bagong abogado na sa pananahimik ay hindi makakamit ang hustisya.

Nagsasalita aniya siya bilang boses ng mga babaeng niloloko ng kanilang mga partner.

Binanggit din ni Mylene na kahit isang Muslim wala nang karapatan mag-asawang muli ang kanyang mister dahil puno na ang slot ng apat nitong misis.

“Sa ilalim ng batas ng Islam kailangan ng permission ng lahat ng asawa para makapag-asawa ulit ang isang Muslim,”dagdag ni Mylene.

Binanggit din ni Mylene na may prenup agreement sila ni Cong na hindi ito makikipagrelasyon sa ibang babae na wala siyang consent.

Nang subukang kontakin ni Tulfo sina Sharifa at Toto ay kapwa hindi na makontak kahit noong una ay pumayag si Sharifa na makipag usap on air kay Tulfo.

Maging ang Abante ay nagtangkang humingi ng reaksyon sa tanggapan ni Cong. Mangudadatu kaugnay sa alegasyon ng misis subalit wala itong naging tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. (Athena Yap/Eralyn Prado)