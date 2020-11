Tinodas na ex-police chief ‘wag muna iugnay sa Jolo rubout – PNP

Hindi pa umano maaaring iugnay ang pagpatay sa dating hepe ng Jolo Municipal Police na si Police Lt. Col. Walter Annayo, sa nangyaring pamamaril sa 4 na sundalo na kinasangkutan ng mga tauhan nito.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson PBGen. Ildebrandi Usana, iniimbestigahan na ang insidente ng pananambang kay Annayo at motibo ng mga suspek.

“For now, the PNP cannot ascertain, much less release any result yet as to the motive behind, not even the connection to his previous assignment as chief of police of Jolo police station where the case involving the alleged shootout between the police and military operatives last [June] happened,” saad pa ni Usana.

Matatandaang si Annayo ang dating hepe ng Jolo Police na sinibak at kinasuhan kasama ng kanyang mga tauhan dahil sa pagpatay sa 4 na intelligence officer ng Philippine Army habang nagsasagawa ng pagsubaybay sa mga hinihinilang mga suicide bomber noong Hunyo 29.

Nitong Sabado ala-1:45 ng hapon, pinagbabaril naman hanggang sa mapatay ng mga hindi pa nakikilalang suspek si Annayo sa Brgy, Macabiso ng Sultan Mastura, Maguindanao. Bibili lang sana ito ng buko nang lapitan ng mga suspek lulan ng sasakyan saka paulanan ng bala sa ulo at katawan. (Edwin Balasa)