Tinguhang People Power matud ni Trillanes, walay epikto sa Palasyo

Gipakagamay lang sa Malacañang ang pamahayag ni Senador Antonio Trillanes IV nga adunay mga aktibong sundalo nga mipadayag ug suporta kaniyaug nagpaabot lang sa sentimento sa katawhan aron mogawas sa dalan aron sublion ang nahitabo sa EDSA 1 at EDSA 2.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mugna lamang kini sa huna-huna sa senador ug kung hunahunaon dugay na kining usa ka magbabalaod apan wala kini nahimo alang sa mga sundalo.

Matud niya nga layo ra kini sa nahimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga sulod sa duha ka tuig palang sa katungdanan gidoble na niini ang suweldo sa mga sundalo.

”Siguro guni-guni niya yan. Good luck po, dahil siya naman napakatagal na niyang senador wala naman siyang nagawa para sa mga sundalo. Si Presidente dalawang taon pa lang nakaupo, nadoble na niya ang suweldo ng mga kasundaluhan. So good luck senator Trillanes, believe in your own myth, pero kami po sandali pa lang sa paglilingkod, ang unang nakinabang ay mga kasundaluhan,” matud ni Roque.

Matud sa kalihim nga gihigugma sa Presidente ang mga sundalo isip pagmatuod niini giuban niya sa iyang biyahe sa Israel ug Jordan ang pipila ka military officials ug mga samarang sundalo nga nakig-away sa Marawi City.

“Kampante kami sa ipakitang pangangalaga ng Presidente sa mga sundalo, eh baka nananaginip si Trillanes na maraming sasama sa kanya,” ang dugang pamahayag ni Roque.