Tingin ko COVID free na ako- Koko

Pakiramdam ni Senator Aquilino “Koko” Pimentel III, wala na siyang coronavirus disease 2019 (COVID-19), higit isang buwan matapos siyang tamaan ng virus.

“Yes, I believe, I am now considered a ‘recovered person’ that’s what my staff told me,” saad ni Pimentel sa mga reporter nitong Sabado, Mayo 2.

“But better ask DOH (Department of Health) if that’s already official. Mahirap na magkamali, although, I think, I am COVID free already,” dagdag pa niya.

Noong Marso 25 inanunsyo ni Pimentel na nagpositibo siya sa COVID-19.

Binatikos naman siya ng pamunuan ng Makati Medical Center dahil sa sinamahan pa niya ang manganganak na misis noong Marso 24 ng gabi kung saan ipinarating ng Research Institute for Tropical Medicine ang resulta ng pagsusuri sa senador.

“March 20 (swab taken). It’s already May 2. That has been 44 days already,” paglalahad pa niya.

“That’s already three 14-day quarantine cycles! Since I am still alive, [I have a] sense that the virus has already run its course (if this is a ‘normal’ Coronavirus),” pagbibida ni Pimentel.

Ayon sa senador, kinuha ang swab samples noong Abril 13 at dumating ang resulta makalipas ang sampung araw kung saan negatibo na siya.