Tindero ng pampatigas-ari, tinimbog

Inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) ang isang vendor na nahuling nagbebenta ng mga sex gadgets at tabletas na ‘pampatigas’ ng ari kamakalawa sa Raon Foot Bridge, Gonzalo Puyat St., cor. Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 969 o sale of Obscene or Immoral Products at R.O 8092 in relation to Section 123 Illegal Vending/Obstruction at iba pang paglabag sa ilalim ng Revised Penal Code ang suspek na si Lendon Sanchez, 33, ng C3 road, Dagat-dagatan, Caloocan City. Inaresto ito

ganap na alas-4:30 ng hapon.

Nakumpiska dito ang 3 packs ng sex ring, sex enhancement drug capsule at P1,550 cash money. (Juliet de Loza-Cudia)