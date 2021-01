‘Tindahan ni Honesto’ libre mga paninda

Sa isang paaralan sa Legazpi City binuksan ang isang tindahan subalit hindi mo na kailangan bumili dahil pinamimigay ito nang libre lalo na sa mga kababayan na kapos sa pera.

Tinawag ito na `Tindahan ni Honesto’ sa Pag-asa National High School at batay sa principal ng paaralan na si Dr. Jeremy Cruz, layon ng kanilang proyekto na matulungan ang mga kapus-palad na kababayan.

“The store aims to advocate the value of honesty among the “buyers” who think they really need some items at the store but do not have the money to buy it. They get them for free,” sabi ni Dr. Cruz.

Na-post na ito sa FB page ng Bicol.PH at marami na rin ang nag-share dahil sa paghanga sa proyektong napakaganda ng layunin para sa kapwa.

Hindi lang ito isang simpleng sari-sari store. Bukod kasi sa mga de-lata, noodles, sabong panlaba at panligo ay mayroon ding mga `panindang’ damit.

Ang mga `paninda’ ay donasyon ng iba’t ibang tao, grupo at organisasyon para sa `Tindahan ni Honesto’. (Randy Hagos)