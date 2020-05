Tinawag na sakang: Kathryn ininsulto ng abugado

Sa bigat ng mga problemang hinaharap ng mundo ngayon, kagulat-gulat na may nagaganap na sabong o away sa social media sa pagitan fandom ng KathNiel at DDS.

Biglang-bigla nga ay umingay sa at nanguna sa Philippine Twitter trending list ang mga pa-hashtag na #SakangSiKathryn, #ReportTheTrolls at #WeGotYourBackKathNiel.

Nagsimula ito sa sinabi ng kilalang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio sa Twitter na “Dear KathNiel, hindi po ako perfect. Far from it. Pero nonetheless, #SakangSiKathryn.”

Ayon sa mga fan, si Atty. Topacio umano ang pasimuno sa pag-iingay sa Twitter ng hashtag na #SakangSiKathryn.

Naglabasan pa ang maraming litrato ni Kathryn sa social media kung saan talagang inihahambing pa ang hitsura ng plais sa hugis ng pagkabuka ng legs ng aktres.

Nag-tweet pa nga ulit ang abogado ng “Mga Kathryn fans, chillax lang kayo. Kath is not a leader. She does not represent any constituency. Idolo niyo siya, sure, but she is not involved in running the nation, fighting criminality or managing the pandemic. She is fighting for her career and livelihood, not ours.”

Sagot nga raw ‘yon sa naging pahayag ni Kathryn tungkol sa pagkakasara ng ABS-CBN.

Kaya naman siyempre to the rescue ang mga fan ng KathNiel at talagang hindi nagpatalo sa mga pumupuna sa kanilang idolo.

“So? She’s still beautiful,” sagot naman ng mga fan.

Maging ang mga hindi raw fan ay nairita sa pina-trend na hashtag ng mga basher ng KathNiel.

Bagamat hindi pa sumasagot mismo siKathryn, mukhang may buwelta naman sila kinabukasan dahil may tweet ang matalik na kaibigan ni Kathryn na si Ria na “12 noon tomorrow, Abangan!”

Kasunod ng tweet ni Ria ay may iba pang mga fan na nag-tweet ng parehas na kataga at makikitang lahat ng ito ay ni-like ni Kathryn sa kanyang Twitter kahit nananatili itong tahimik sa kanyang social media.

Anyway, mababasa rin sa Twitter account ni Atty. Topacio ang suporta sa kanya ng mga netizen laban kay Kathryn. (Athena Yap)