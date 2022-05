‘Tinawag na bobita’: Kyla umalma sa mahal na gas

Dahil sa simpleng tweet o minsan lang halos na pagi-express ng singer na si Kyla ng kanyang saloobin, aba, binash pa siya at tinawag ng kung ano-ano ng ilang netizen.

O ‘yung mga netizen na gagawin ang lahat, madepensa lang ang outgoing at incoming administration.

Nag-tweet si Kyla na, “Sobrang mahal ng gas. Pero yung sweldo ng mga tao hindi naman tumataas.”

At saka niya sinundan ng sad emoji at wala nga naman siyang binanggit about government, pero na-bashers attack na siya.

Isa sa nabasa naming pag-atake kay Kyla na ewan kung troll account lang ba at lima lang ang followers, “Bobita. buti nga yung gas tumataas yang height mo at utak mo napaka liit 🤮kanta ka nalang d ka naman marunong mag isip ee hahaha basa basa ka ng news , bobita.”

Kaya nag-tweet muli si Kyla ng sunod-sunod at hindi na napigilang mag-react sa mga natanggap na panlalait.

Sey niya, “I am aware of what’s happening in the world. Grabe ang comments ng ibang tao. Everyone wants to be right nowadays. Kaya walang nangyayari.I was simply stating a sad reality. It’s not a complaint. I never said it’s the government’s fault. Don’t put words in my mouth.

“Be kind whenever possible. It is always possible.

“If you don’t understand what someone is saying and you react and call them names, without fully understanding the context of what they’re saying, what does that make you? It doesn’t make you any better than anyone else. What does that make you as a person?

“If calling people names make you feel better, you need to start looking in the mirror. I feel sorry for some people spreading more hate in this world. I pray that in time, you’ll become a better person. God Bless You!”

Angelica ayaw pang patali kay Gregg

Meron ng sariling YouTube vlog ang magdyowa na Angelica Panganiban at Greg Homan. So meaning, mas magiging open na silang dalawa ngayon sa mga ganap sa buhay nila.

Sinimulan nga nila ito sa pagkukuwento sa kung paano sila nagkakilala, paano naging sila at ang naging journey ng kanilang pregnancy.

Through their common friend na si Cherry Pie Picache kaya nagkakilala ang dalawa. Taga-Subic si Greg at si Angelica naman that time ay nagte-taping ng serye nila noon ni Zanjoe Marudo. Taong 2018 pa raw sila dapat magkakakilala pero hindi natuloy, kaya 2020 na nang mag-meet sila sa Subic.

Pareho rin daw nilang napagdesisyonan na bumuo na ng pamilya. Pero mukhang wala pa sa plano nilang dalawa ang kasal. Nang may mabanggit kasi ang salitang “wife” ay parehong napa-react ang dalawa Natawa si Angelica sabay hampas sa braso ni Greg at sinabi naman ni Greg na, “no pressure.”

When asked kung magiging full time wife and mother na nga lang ba siya, naging honest naman si Angelica sa pagsasabi na, “Sa umpisa siyempre, kung ninamnam ko nga ang pagsusuka ko, siyempre, nanamnamin ko ang pagiging ina ko, ‘di ba? Ie-enjoy ko muna ‘yung ano– parang 30 years na rin naman ako sa industriya. Parang ang dami ko nang naiambag.

“Siguro ngayon, hinihingi naman ng life na mag-focus naman ako sa aking family dahil sobrang blessed ko na magkaroon ako ng tinatawag na pamilya ngayon, ‘di ba? Gusto ko na do’n ako mag-focus. Gusto kong ibigay ang lahat ng oras ko do’n.”

Balik work din daw si Greg kaya siya naman ang tututok sa anak nila. At may diin ngang sabi pa ni Angelica, “Kapag kaya ko na ha, kapag kaya ko ng iwan ang bata, hindi siya. Siguro babalik ako ng work.”

Ngayon, obvious na kuntento at masaya talaga ang actress sa binubuong pamilya habang sa Subic na talaga naka-based.

Dingdong pinaligaya ni Steve Harvey

Sa pagkakakilala namin sa Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes, ramdam na ramdam namin kung gaano siya kasaya ngayon sa nangyayari sa kanyang game show na “Family Feud” sa GMA-7.

Aba, simula kasi na umere ito, talagang ang taas ng rating at katulad nga ng video greeting sa show ng isa sa longest host ng Family Feud sa U.S. na si Steve Harvey na most watched game show na sa bansa ang FF.

Sey ni Steve Harvey sa kanyang video greeting kunsaan, nag-congratulate ito sa GMA Network na, “Family Feud is now the most watched game show in the entire Philippines. Wow! You guys are unbelievable! Keep it up, Kapuso!”

Kaya naman si Dingdong na itinuturing pala ang American host na idol niya, pinost nito sa kanyang Instagram ang pagbati ng host at saka nag-caption na itinulad sa pagbati ni Santa Claus ang video greeting.

Aniya, “Para sa akin, ito yung shoutout na ka-level ng pagbati ni Santa Claus sa mga bata pag Pasko.

“When we started the show in the Philippines for this season’s run, we knew we had big shoes to fill because of the show’s global success. That’s why I am just so grateful, energized and inspired to receive something like this from a person whose hosting skills I idolize.

“Maraming salamat, Tito Steve!”