Tinangay na P2.7M gadget buking sa Facebook

Tatlo katao ang inaresto sa isinagawang entrapment operation sa Quezon City matapos nilang masangkot sa pagtangay ng aabot sa P2.7 milyong halaga ng mga gadget mula sa isang computer company.

Kinilala ni Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) Director Police Brigadier General Robert Rodriguez ang mga suspek na sina Domino Gatchalian Alejandrino, 19-anyos, residente ng F. Benitez, San Juan City; Julio Miguel Gatcha­lian Alejandrino, 26; at Suhalia Benito, isang babae.

Sa report, nakatanggap ang kompanya na Senco Link Technologies ng isang online inquiry mula sa isang Richard Ang, na nakipagtransaksyon sa pagbili ng mga matataas na uri na mga gadget sa halagang P2,653,000 noong Lunes, Enero 31.

Sinabi ni Emily Pascual, na siyang company sales manager, nagkasundo sila sa check payment at kukuhanin ang nabili sa hapon.

Pero kinabukasan, na­tuklasan ng isa sa department staff nila na si Marilou Albub sa pamamagitan ng pag-verify sa bangko na na-scam ang kanilang kompanya.

“A certain Aisah Carim Deron picked-up the orders made. The following day, Ms. Marilou found out that the receipt sent by the buyer was not a deposit slip but rather a returned local check. She quickly contacted the suspect but the ‘buyer’ cannot be reached anymore,” ani Rodriguez.

Agad namang tumi­ngin online ang mga kawani ng kompanya para makita kung ibinebenta na ang kanilang produkto, at nakita nga nila ito sa marketplace section ng Facebook.

Isang Miguel Alejandrino ang nagbebenta umano ng produkto na MacBook Air na kapareho sa serial number na nabili sa Senco. Kinontak nila si Alejandrino at nagkunwaring bibilihin agad ang laptop.

Doon na rin nakipag-usap ang kompanya sa PNP-ACG na nagresulta sa entrapment operation at sa pagkakadakip sa tatlong suspek. (Kiko Cueto)