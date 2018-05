Tinamaan ng diabetes, Jolina maselan ang pagbubuntis

Nag-post si Jolina Magdangal ng photo niya sa Instagram, at sa simula ay iisipin mo na manganganak na siya. At kahit naka-smile siya, ramdam mo na may konting problema na naglalaro sa isip niya.

“Nagpa-ultrasound ako today, ok naman si Vika, medyo lagpas lang ng konti ang weight nya para sa age nya ngayon.

Hirap din ng may gestational diabetes, kahit kontrolado mo na ang pagkain, di mo parin masabi yung effect sa baby. Medyo nababahala ako,” sabi ni Jolina.

Nagtanong si ___abs12___ ‘Safe delivery Ms Jolens. Panu po malalaman kapag may gestational diabetes? Ilang weeks na po kayo ni baby?’

Sagot naman ni Jolina, ‘@___abs12___ 38 weeks na. Malalaman mo yung gestational pag pinakuha ka ng OB mo ng blood test para sa gestational mismo.”

Anyway, nag-offer naman ng dasal ang mga tagahanga ni Jolina na ‘wag makaapekto sa baby niya ang gestational diabetes.

At pinalakas din ng mga fan ang loob niya, lalo na ‘yung mga nanay na dumaan din sa ganung sitwasyon.

@cutiepeech “I feel you Ms. @mariajolina_ig I have gestational diabetes also during my pregnancy with my bunso baby Nice, it turned ok with the help of my OB and prayers na din po.

Hirap kumain kc dpat balance diet talaga, and need to monitor and test the blood sugar 3x a day.

Anyway, have a safe delivery po. God bless…”