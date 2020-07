Tinamaan ng COVID sa Bilibid ilantad- CHR

Ipinalalantad ng Commission on Human Rights (CHR) sa Bureau of Corrections (BuCor) ang listahan ng mga person deprived of liberty (PDL), kasama ang tinatawag na mga high-profile inmate na nasa isolation area ng pasilidad matapos umanong tamaan ng COVID-19 gayundin ang kumpletong tala ng mga namatay na bilanggo dahil umano sa nasabing virus.

Sinabi ni CHR spokesperson Atty. Jacqueline de Guia na gagamitin nila itong batayan sa imbestigasyon ng komisyon upang malinawan ang tunay na dahilan sa pinagdududahang rason ng sunud-sunod na pagkamatay ng mga PDL.

Aniya, personal na dumulog sa kanilang tanggapan ang pamilya ng ilan sa mga namatay na PDL at nangako silang kikilos ang CHR para lumabas ang katotohanan at mapanagot ang may mga sala sakaling mapatunayan na may iregularidad sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay.

Gayunman, sinabi ni De Guia na ilang beses na silang sumulat sa Department of Justice (DoJ) na humihiling ng kopya ng nasabing mga listahan pero deadma lang umano ang kagawaran.

Aniya, natugunan naman ni BuCor spokesperson Gabriel Chaclag ang ilang nais malaman ng ipinadala nilang CHR team sa pasilidad noong Hunyo 3, 2020 maliban sa hinihingi nilang mga listahan.

Kabilang sa mga inalam ng komisyon ang status ng COVID-19 testing sa BuCor, report sa ginawa sa bangkay ng nga namatay na PDL, bilang ng health personnel at pasilidad sa BuCor, kalagayan ng mga babaeng PDL at mga pinalayang PDL ayon sa utos ng Supreme Court.

Samantala, iginiit ni De Guia na hindi dapat ipambala ni BuCor chief Gerald Bantag ang umiiral na Data Privacy Act para ilihim ang mga nangyayari sa loob ng pasilidad ayon na rin sa pahayag ng National Privacy Commission (NPC) na hindi ito pantakip para ipagkait ang kanilang karapatan na malaman ang katotohanan.(Mia Billones/Vickay Aquino)