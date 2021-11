Tinalo sina Nora, Vilma: Lea may stamp na, pinarangalan ng Philpost

Kung hindi pa dahil sa post ni Lea Salonga sa Instagram, baka dedma na ang mga tao sa event ng Philippine Post Office para sa mga Pinoy achiever, na nagbigay karangalan sa bansa.

Oh yes, kabilang lang naman si Lea sa mga personalidad na may sariling post stamp. Ang bongga nga ni Lea dahil sa loob ng 75 years ng Phil Post Office, isa siya sa mga napiling bigyan sa mga lalabas na post stamp at post cards.

Sa November 13 ang launching ng stamp, na may title na “Living Legends”, bilang bahagi ng 75 years celebration ng Philippine Postal.

Nakabalandra sa IG ni Lea ang art card ng event na may iba pang detalye.

“World renowned Filipinos; living legend series i. Stamp launch. Save the date; 11/13/21 / Manila Central Office. Celebrating 75 Years of the Stamp of the Republic of the Philippines. Salamat sa pagpupugay sa alamat.”

Silhouette image lang ang nakalagay sa art card ng mga participant.

Sa isa pang picture, binahagi ni Lea ang malinaw niyang larawan, kasunod ng kumpirmasyon nito sa project.

“Yup, this is for real I’ve been chosen to be commemorated on a stamp and postcards to celebrate the 75th anniversary of the first postage stamp in the Philippines! And i am in wonderful company! Huzzah!” sabi ni Lea.

Nilagpasan pa ni Lea ang iba pang mga legendary sa larangan ng showbiz na sina Nora Aunor, Vilma Santos, na pawang mga big star, at nagwagi ng mga international acting award.

Well, hindi rin naman matatawaran, at hindi rin naman mapapantayan ang nagawa ni Lea sa international Broadway, records at movies. (Rey Pumaloy)