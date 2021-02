Tinalakan ni Lolit: Claudine ayaw patahimikin si Rico Yan

Katulad ng Instagram post ni Nay Lolit Solis, sang-ayon din kami sa obserbasyon nito at komento tungkol kay Claudine Barretto at sa patuloy nitong pagsasalita tungkol sa namayapang actor na si Rico Yan.

Nagulat din kami na noong Valentine’s Day, may lumabas na naman na statement na diumano’y may pagsisisi si Claudine na hindi niya nakasama si Rico at mahal pa rin daw niya ito. Naganap ito sa vlog ng kanyang bestfriend.

Labing-siyam na taon na mula nang mamatay si Rico. Eh, noong mga panahong yun, alam ng karamihan kung ano talaga ang namamagitan sa kanila.

Tama rin si Nay Lolit na most likely, yung mismong pamilya ni Rico ay baka hindi rin nagugustuhan yung mga ganito pang pag-aalala sa actor. Kaya nga yung iba, sa puso na lang nila nakaukit yung mga memories, mas sinsero ang dating.

Ayon sa manager/social media influencer, “Ewan ko Salve pero parang hindi ko maisip kung bakit hanggang ngayon kailangan pang isabit ang pangalan ni Rico Yan kay Claudine Barretto. Matagal ng panahon iyon naganap sa kanila, at kung meron memories na dapat itreasure mas maganda siguro na gawin ito in private. I don’t think the family of Rico Yan enjoy this kind of reminiscing about their son, parang opening of old wounds na sana ay dapat peklat na lang. Ok lang na sa puso ni Claudine nanduon parin si Rico, ipagdasal niya, recall the happy days, pero to keep talking about him, para bang icky di bah ? Parang rewind ng rewind, reset ng reset sa isang bagay na dapat kinalilimutan na. Prayers for his soul, pagdalaw sa sementeryo, Ok na gawin, pero iyon pag usapan pa at parang maging conversation piece, too much na. Let us pray for Rico Yan to rest in piece, and give his family peace of mind. Love his memories, but just keep it in your heart. “

Sharon ibinalandra pagtulong ni Kiko

Maraming sang-ayon sa ginawang pagpu-post ni Megastar Sharon Cuneta ng nagawa raw ng kanyang Mister na si Senator Kiko Pangilinan, isa na nga rito sa Porac, Pampanga kunsaan, personal itong nagbigay ng tulong sa mga Aetas community sa naturang lugar.

Ayon kay Sharon, “Sabi ko kay Kiko, dapat nilalabas niya ang mga ginagawa niyang pagtulong, kasi laging patago! Di yung puro pang-file lang para makita ng mga apo namin pagdating ng araw! Di tuloy alam ng tao. Pati pagtulong nila ni Kakie at pagpunta sa mga Kababayan natin nung sumabog ang Taal, wala yatang nakaalam. At marami pang ibang nagawang walang nakakaalam. Di kasi kami gano’n talaga. Pero sa mga panahong ganito, baka maka-inspire sa ibang Kababayan nating tumulong din kahit paano. God bless us all!”

Ilan sa mga komento ng netizens, “Yess I agree kailangang ilabas. Lalo ngayong ang daming trolls na umaatake sa opposition.”

“Dapat ipakita na ‘yan,… wag puro patago kasi akala ng mga basher lalo na ang mg adds walang ginagawa si Sen. Kiko. Tama lang na ilabas sa socmed ang mga ginagawang pag tulong kasi hanggang ngayon naghahanapan pa rin ng ambag.”

Dahil din sa post na ito ni Sharon, lumitaw rin ang ibang mga personal na natutulungan ni Megastar na nagpasalamat dito.

Marian gaganap na Bise-Presidente

Mapapanood na ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa stage play. Gagampanan ni Marian ang role ng isang Bise-Presidente na si Creon sa Ateneo’s password: 03d1pu5_R3x. Pinag-isipan at kinausap muna raw niya ang talagang in-charge rito bago niya ito tinanggap.

Ang Mister na si Dingdong Dantes ang nag-offer sa kanya kaya sinabihan ito ni Marian nang bakit hindi na lang siya, kaso, hindi si Dingdong ang gusto, siya talaga, si Marian. Mukhang nag-enjoy naman si Marian sa unang sabak niya sa teatro.

Parang close rin sa kanyang personality ang ginampanang character na isang firm na babae at may paninindigan, pero may pusong mamon din sa bandang huli.

Kahit daw walang rehearsal at kapag may hindi siya maintindihan, nagti-text daw siya sa director nila para malaman kung tama naman ang ginagawa niya.

Ang password: 03d1pu5_R3x sa February 22, 25, at 27. P150 at P250 lang ang halaga ng ticket sa virtual play na ito ng Tanghalang Ateneo.