Tinaboy na eroplano nakalapag sa Pag-asa! Lacson ‘di natakot sa Chinese navy

Personal na naranasan ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagtaboy ng mga awtoridad ng China sa kanilang eroplano, nang bumisita siya sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan nitong Sabado (Nobyembre 20).

“This is Chinese Navy. You are approaching our military alert zone. Please stay away in the area and leave immediately misjudgement,” maririnig sa bahagi ng video kung saan sinita ng mga dayuhan ang mga piloto na sina Capt. John Donguines at co-pilot nito na si Geo Villacastin ng Air Taxi Philippines.

Maririnig din sa video na sinabi ng sumitang dayuhan kay Donguines, na bawal sa eroplano kung saan lulan si Lacson na magpatuloy sa paglipad sa lugar.

Naging kalmado ang dalawang piloto at hindi direktang sinagot ang radio communication ng mga dayuhang puwersa. Hinintay nila ang tawag ng mga awtoridad ng Pilipinas na nakabase sa Pag-asa control tower para kilalanin ang kanilang pagdating sa isla.

Tuloy-tuloy ang pagbabanta ng mga awtoridad ng China hanggang sa makalapit ang eroplanong sinakyan ni Lacson sa isla ng Pag-asa. (Dindo Matining)