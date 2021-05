Tinabla ni Carpio! Roque bet kadebate si VP Leni

Hinamon ni Presidential Spokesman Harry Roque si Vice President Leni Robredo na sila na lamang ang magdebate sa isyu ng West Philippine Sea kung talagang ayaw sa kanya ni dating Associate Justice Antonio Carpio.

Sinabi ni Roque na dahil hindi tumitigil ang Bise Presidente sa pagbanat kay Pangulong Rodrigo Duterte ay siya na lamang ang debatihin nito.

“Kung gusto niya po, kasi isa po rin siyang maingay. Si VP Leni wala ring tigil sa pagpupula kay Presidente pagdating sa West Philippine Sea,” ani Roque.

Maaari aniyang gawin ang debate nila ng Bise Presidente sa University of the Philippines dahil dorm mates sila noon at maaari aniyang magdebate ang magkaibigan at magkadormitoryo.

Magiging sentro aniya ng debate nila ng Bise Presidente sakaling pumayag ito ay ang foreign policy ni Pangulong Duterte.

“Once and for all, merong dapat tumayo sa hanay ng oposisyon para magdebate kung talagang ang Presidente Duterte ang namimigay ng teritoryo sa Tsina or kung ibang administrasyong iyan,” dagdag pa ni Roque. (Aileen Taliping)