Time out muna! Ospital at health workers nalulunod na!

Dumating na nga ang ating kinatatakutan. Anim na buwan buhat nang dumapo ang kauna-unahang kaso ng coronavirus sa PIlipinas dala ng isang Chinese, sino ang mag-aakala na ang dating pailan-ilang kasong nadaragdag kada ilang araw ay mauuwi sa kasalukuyang 2,000, 3,000 o 5,000 na kaso bawat araw?

Ang matagal na nating sinasabing kailangang paghandaan ang magiging kakulangan sa mga ospital at bilang ng frontliners ay nangyayari na ngayon.

Sa huling ulat ng Department of Health (DOH), nasa “danger zone” nang matatawag ang bilang ng mga okupadong ICU beds, isolation beds at ward beds na inilaan ng pamahalaan sa mga pasyenteng may COVID-19 sa mga ospital sa National Capital Region (NCR).

Nasa 74% na ang okupadong ICU beds, 82% sa isolation beds, at 86% sa ward beds.

Ibig sabihin, malapit nang umapaw ang mga COVID patients sa mga ospital natin sa Metro Manila.

Hindi nakapagtataka ito dahil sa mga numerong nakikita natin araw-araw, kalahati ng bagong COVID-19 cases ang mula sa Metro Manila at ang kalahati ay pinaghahatian ng mga kadikit na lalawigan ng Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal, at Cebu.

Dahil dito, nagkakaisang nanawagan kay Pangulong Duterte ang mga medical frontliners na ibalik sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Metro Manila upang maawat ang napakabilis na pagkalat ng virus. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng panahon at pagkakataon ang mga frontliners at ospital na mahabol ang dumaraming bilang ng COVID-19 cases.

Kung umaapaw at nasa danger zone na ang pasilidad ng ospital sa NCR, lupaypay na rin sa pagod ang mga health workers nito.

Patuloy ang dating ng mga bagong pasyenteng aalagaan subalit ang hanay ng health workers ay patuloy na nababawasan at hindi nadaragdagan.

Kaya’t ang hiling nila sa pamahalaan: Time out po muna. Kahit dalawang linggo lang, upang mabasag ang “winning streak” ng COVID-19 at makahinga ng kaunti ang mga nalulunod na ospital at frontliners sa dami ng mga inaalagaang pasyente.

Ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Bulacan at Rizal ang mga bagsak ang grado kung pagbabatayan ang dami ng COVID-19 cases. Bilang tugon sa kahilingan ng frontliners, inilagay ng Pangulo ang mga nabanggit na lugar sa modified enhanced community quarantine (MECQ) simula Agosto 4.

At dahil sa panibagong paghihigpit mula Agosto 4-18, nagkagulo na naman sa pagbili ng supplies ang mga tao at nakita ang mahabang pila sa mga groceries, botika at bangko ilang oras bago ipatupad ang MECQ.

Problemang nagkapatong-patong ang nangyayari sa Pilipinas dulot ng COVID-19.

Sana ay may magawang solusyon ang pamahalaan upang mapabagal man lang ang pagdami ng mga kaso.

Malaking bagay ang suhestyon at pakikipag-dayalogo sa mga ekspertong nakakaintindi ng mga sakit. Gayundin ang mahigpit na pagpapatupad ng pagsuot ng face mask, social distancing, pagsabon at pag-alcohol sa mga kamay.

Bigyan natin ng tamang gamot sa tamang sakit. Kung pandemya ‘yan, mga doktor at siyentipiko ang dapat pakinggan. Kung terorismo at peace and order ang problema, pulis at sundalo ang gamitin. Magulo kung hindi eksperto sa problemang kinakaharap ang iyong isasabak.

Time out muna at mag-isip. Baka may kailangang baguhin sa istilo ng pamumuno at pagtugon sa problema.