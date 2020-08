Time management: Sabay-sabay na gawain, paano pagkakasyahin

Kumusta kayo?

Mental health check lang ulit mga kapwa nanay at tatay lalo na sa mga work-from-home na kailangang mag-multitasking para magampanan ang parehong responsibilidad sa bahay at sa trabaho.

Maraming mga nanay na expert dyan pero para sa mga first time sa ganitong sitwasyon, tiyak struggle is real. Lalo pa ngayong bukod sa gawaing-bahay at errands na kailangang gawin — pamamalengke, pagluluto, paglilinis ng bahay — kailangan ding tutukan ang mga bata sa kanilang pag-aaral sa new normal. Nabasa ko nga yung meme sa Facebook, ang sabi ng magulang “bakit parang ako ang naka-enroll?”.

Sa ganitong scenario, pakiramdam natin ay kulang na kulang ang 24 na oras. Paano nga ba maiiwasan ang magpanic para magampanan ang lahat ng ito at pagkakasyahin sa isang araw? Ito ang ilan sa aking tips:

1. Ilista ang lahat ng gagawin sa isang araw. Isa-isang isulat ang mga gagawin at expected output para sa araw na iyon. Ilista lahat. Halimbawa, Lunes ay mayroong online meeting sa trabaho, kailangang magpasa ng report, start na ng klase nina ate at kuya, araw ng pamamalengke, almusal, tanghalian at hapunan para sa pamilya, pagtatapon ng basura.

2. Priority listing. Kapag tapos nang isulat ang lahat ng gagawin at output para sa isang araw, i-highlight naman ang mga pinakaimportante at dapat unahin. Minsan kahit dito ay nahihirapan tayo kasi bakit parang lahat sila importante? Kaya tayo na mismo ang magdesisyon kung alin ang pwedeng ipagpaliban at alin ang hindi pwedeng kalimutan.

3. Gumawa ng schedule. Pwede na rin nating diretsong ilagay sa ating timetable ang mga priority tasks. Halimbawa, kung may meeting ka online, hindi naman pwedeng iurong ito o ilagay sa ibang oras kaya dapat mauuna itong naka-pin sa schedule. At saka punan ang ibang oras ng iba pang nakalistang task. ‘Wag din kalimutang ilagay sa schedule ang oras ng distance learning ng ating mga anak.

4. Maglaan ng oras para sa lunch break at tig-15 mins na pahinga sa umaga at sa hapon. Kung kaya ay magtakda rin ng ‘time out’ sa trabaho. Marami kasing WFH ang naaabuso at nagtatrabaho ala-convenience store na 24/7. Pero kahit nga ang convenience stores ngayon ay hindi na 24/7 ang operasyon. Pahinga rin pag may time.

5. Humingi ng tulong sa inyong asawa, partner o katuwang sa buhay. Kailangan nang ikahon at ikandado ang thinking na ang nanay lang ang dapat sa gawaing-bahay lalo na sa mga panahong ito. Kung parehong naghahanapbuhay, pwedeng mag-usap at mag-salitan sa pagluluto at pagbabantay sa mga bata habang nasa online class.

Marami ang namomroblema, nababalisa kung paano matatapos ang mga sabay-sabay na gawain. Powerful ang ating mga isip at kaya nitong paniwalaing lunod na lunod tayo sa mga gawain. Kaya bago mag-panic, hinga muna nang malalim, gawin ang tips na ito o kung ano mang ginagawa ninyong paraan ng time management. Ang mahalaga ay magampanan ang mga responsibilidad nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan.