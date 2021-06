Tiktoker Ruru Pura instant sikat!

Kanya-kanya na talagang pakana ngayon ang mga netizens mapansin lang sa social media partikular na sa mundo ng tiktok may beki na nag buntis-buntisan, may mga nagmamaldita, meron din na maraming hanash tungkol sa gobyerno at meron din naman na good vibes lang.

Kaya ang aking tsika sa inyo today ay isang kaka-good vibes at talagang kinatutuwaan ng mga netizens lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay.

Pero bago ang lahat wag ninyo kalimutan tutukan ang inyong paboritong Sunday afternoon habit, Aba Trending tuwing Linggo alas-3 ng hapon sa Abante Radyo Tabloidista FB page siyempre kasama ang inyong nag-iisang Reyna ng tsika Dj TinKeber.

Kilalanin natin si Ruru Pura sino nga ba ang hindi maaaliw sa love triangle nila ni Transtatay at Axcel Carbolico na sa simpleng stitch video lamang nag simula pero hindi nila inasahan na sa ganung paraan pala sila makakapag entertain ng mga netizen.

Noong una inakala ni Ruru na hanggang social media lamang ang kanilang magiging pagsasama pero di nag laon ay nakabuo ng isang tunay na pagkakaibigan ang tatlo bagama’t nung mga panahong iyong ay hindi pa sila nag kikita-kita panay na ang udyok ng kanilang mga taga suporta na mag kita-kita na sila.

Hanggang sa dumating na nga ang oras na pinaka hihintay ng mga fans, mala AlDub nga ang mga eksena nina Ruru at Transtatay sa kanilang pagkikita na talaga nga naman kinakiligan ng mga out of this world na nilalang (Alien Yarrn? Charr! LOL).

Alam niyo ba na bukod sa pagiging isang Tiktok creator si Ruru ay isang teacher by profession kaya talagang masasabi mo na walang pinipiling estado sa buhay kung talagang gusto mong makapag bigay good vibes lang.

At lingid sa kaalaman ninyong lahat, dahil nitong taon lamang nag simula si Ruru sa pag gawa ng mga tiktok videos at mabilis na bumulusok ang pag dami ng kanyang followers dahil sa mga nakakaliw at kakatuwang mga video.

Pero kung inaakala ninyo na hanggang Tiktok na lamang ang love triangle nila Ruru, Transtatay at Axcel pwes jan kayo nagkakamali, dahil marami pa ang dapat abangan na pag sasamahan nilang tatlo at ang tsika pa nga sa akin ay mukhang may napipintong proyektong niluluto para sa kanila. Isang serye or pelikula ba ito well.

Samantala wala pa naman opisyal na pahayag ang management nila Ruru kung ano nga ba ang project na ito, abangan nalang natin lahat ng yan sa mga susunod pang mga araw.

Para naman sayo Ruru mula sa inyong mosang kapitbahay just continue giving good vibes to everyone at siyempre cheers to many more blessings.