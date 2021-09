TikToker Esnyr Ranollo classmate ng masa

Kung ikaw ay isang estudyante malamang ay sabik na sabik ka na sa pagbabalik ng face to face classes, pero kung ikaw ang aking tatanungin ano-ano nga ba ang mga naalala mo noong ika’y buhay estudyante pa lamang ang ilan ay namimiss daw nila ang humingi ng baon sa kanilang mga magulang, makipag chikahan sa kabilang section habang vacant, samantala sabi naman ng mga pasaway na-aalala nila ang mag cutting classes, at kung ano-ano pang mga gawain sa eskwela.

Well ilan lamang ang mga yan sa nostalgiang hatid ng viral Tiktoker na si Esnyr Ranollo ABA TRENDiNG! na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay ang mga Tiktok videos ni Esnyr dahil sino nga ba naman ang hindi makakarelate sa kanya lalo na nung tayo ay nasa Highschool pa lamang.

Hindi lamang mga estudyante dahil maging ang mga teachers ay naka-relate din sa kanyang mga content dahil isinabuhay nito ang iba’t ibang personality ng mga naging kaklase at guro natin noong Highschool. Pero sino nga ba si Esnyr sa totoong buhay.

Si Esnyr ay 19 anyos at kasalukuyang nag-aaral sa Palawan State University sa kursong Bachelor of Science in Petroleum Engineering ayon kay Esnyr isang elementary teacher ang kanyang ina kaya naman sang ayon ito sa mga videos na ipinapakita ni Esnyr dahil ito talaga ang totoong nangyayari sa Highschool life ng bawat estudyante.

Para kay Esnyr siya ay galak na galak dahil sa kabila ng pandemya na pinag daraanan ng mundo naging istrumento siya upang makapag bigay aliw at kasiyahan hindi lamang sa mga kabataan kundi maging sa kahit na sino man na makakarelate sa kanyang videos.

Kaya naman ang sigaw ng madla si Esnyr na ang classmate ng masa. Kaya’t taos puso naman ang pagpapasalamat nito sa walang sawang supporta sa kanya ng mga netizens, hindi lang yan dahil maging ang mga celebrities at mga sikat na influencer ay napa hanga rin ni Esnyr sa napaka talinong content na kanyang naisipan.

Sa ngayon ay pinag sasabay ni Esnyr ang pag-aaral at pag gawa ng content sa kanyang Tiktok account na may mahigit 2 million followers na, samantala wala pang official na pahayag si Esnyr kung may balak na rin ba siyang pasukin ang showbiz o kanya lamang ipag papatuloy ang pag gawa ng tiktok videos, well masasagot lamang ang lahat ng yan kung mag papaunlak na si Esnyr ng guesting sa programang Aba Trending na napapanood sa Abante Radyo Tabloidista FB Page (Esnyr baka naman LOL!).