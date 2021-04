Tiktoker Cyd Joseph Cruz bagong ‘crush ng bayan’

Tiktok ‘yan ang kinahuhumalingan ngayon ng mga netizens maging ng mga chismosa nating kapitbahay. Ano man estado mo sa buhay mapamayaman, mahirap, sikat at kahit ang mga ordinaryong nilalang dancer man o hindi basta’t kaya mong umindak siguradong pasok ka sa banga.

Speaking of Tiktok, ang aking tsika sa inyo ngayon ay sumikat dahil sa kanyang mga extra hot na Tiktok videos (Jusko! puro pahubad mga suki!) itago nalang natin siya sa pangalang Cyd Joseph Cruz.

Si Cyd ay nagmula sa probinsiya ng Pampanga may kasabihan nga ang mga Cabalen na “basta kapampangan manyaman” na ang ibig sabihin sa tagalog ay masarap.

Dahil sa mga pahubad at pakaldag na mga Tiktok videos ni Cyd agad na kumalat ang mga ito sa social media at pinagpiyestahan ng mga kababaihan lalo na ng mga kabadingan.

Sigaw nga ng mga netizens ito na ang bagong crush ng bayan.

Bukod sa pagiging heartthrob, si Cyd ay idol rin sa kaldagan (maloloka ka dzai!) dahil sa kanyang mapang-akit na mga tingin at pag-indak talagang kinababaliwan ito ng mga kabataan (oh..kalma! mga bagets).

Pero alam niyo ba na baguhan lang sa mundo ng social media si Cyd dahil nagsimula lamang ito nang magdeklara ng ECQ sa buong bansa nitong nakaraan taon (happy anniversary bro!) dahil walang magawa at nakakulong lamang ito sa kanilang tahanan kaya niya naisipan na mag- shoot ng kanyang kauna-unahang Tiktok video.

At kahit baguhan man sa industriya ng social media naging maganda naman ang takbo ng kanyang kapalaran dahil sunod-sunod ang offer ng iba’t-ibang brand sa kanya, ang tanong ngayon ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay papasukin na rin ba ni Cyd and mundo ng showbiz? (ui! pwede! Tas ako ang ka-love team charrot!).

Kung sakali man na mag- artista si Cyd sino kaya ang mga gusto niyang makatrabaho at anong genre ang mga kaya niyang gawin, magpapasexy rin kaya ito gaya ng ibang mga baguhang artista na nagsimula sa pagpapakita ng katawan (jusko! exciting).

Well! masasagot lamang lahat ng ating mga katanungan kapag pumayag na si Cyd na mag guest sa ating programang Aba Trending na napapanood sa FB page ng Abante Radyo Tabloidista tuwing Linggo alas-tres ng hapon (Cyd! baka naman).

Nang akin naman usisain ang kanyang pamilya very proud naman ang mga ito kay Cyd lalo na ang kanyang mommy na todo post pa talaga ng mga achievements ng kanyang anak (taray! very stage mom).

Kaya naman Cyd mula sa iyong mosang kapitbahay goodluck sa career and always stay humble at syempre more pakaldag videos please.