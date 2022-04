TikTok star Anjay Anson Kapuso na

Masuwerte ang 19-year old na si Anjay Anson dahil bukod sa pagkakasama niya bilang isa sa fresh faces ng Sparkle GMA Artist Center, nagkaroon agad siya ng pagkakataon na makipagsabayan sa pag-arte sa top-rating crimeserye ng GMA na ‘Widows’ Web’.

“I was discovered through TikTok. Nag-trending po siya noon, parang glow-up video ko po, from noong picture ko from before. Doon po ako na-discover. Nag-audition din po ako sa GMA, and thankfully natanggap naman po ako. Sobrang blessed ako na napasama ako sa Sparkada, kasi nakita ko talaga ‘yung barkada talaga na feeling, nandon lahat. Talagang lahat kami good vibes, nag-e-enjoy. Kung may problema ang isa, parang nagiging problema na ng lahat, ganyan. Kaya sobrang barkadang-barkada talaga, at sobrang thankful ako napasama ako sa Sparkada,” sey ni Anjay.

Happy si Anjay dahil very supportive ang kanyang parents, lalo na raw ang kanyang Indian father na si Anand Mandhyani na may blessing sa kanyang pagpasok sa showbiz.

“Sobrang supportive ang parents ko sa akin. ‘Go, sige! What time ba ‘yan?’ Actually sila pa nga ‘yung pumili ng suot ko. Sabi nila, ‘O eto, mas bagay sa’yo ‘yan.’ Super supportive sila na kasama ako sa ganito ngayon.”

Kaya promise ni Anjay na gagawin niya ang lahat para masuklian ang mga sakripisyo at suporta ng kanyang parents sa pamamagitan ng pagbubuti sa kanyang trabaho. (Ruel Mendoza)