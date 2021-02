TikTok challenge patok sa pag-promote ng bakuna

Isang TikTok user ang ginagamit ang social media hindi lang para mang-aliw pero para manghikayat din sa pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Binahagi ni Jerome ‘Jero’ Pascual, o @superjeroo sa Tiktok, ang pagsayaw para ipahayag ang kanyang kampanya.

Sa tulong umano ng kanyang mga kaibiga, nilikha ni Jero ang #BakunaDanceChallenge.

“Meron akong mga friends na nakaisip na mag-raise ng awareness about dun sa vaccine since hot topic talaga siya ngayon. Ako naman, alam nila na mahilig sumayaw at meron TikTok account and they asked me if I can help them in delivering the message to the public,” kwento niya sa panayam ng PNA.

Sa saliw ng ‘The Choopeta Song’ ng Brazilian group na T Tio, humataw si Jero kasabay ng mga lyrics na “Magpabakuna ka na, ating labanan at pigilan ang Covid-19, puksain ‘yan.”

Nagkasundo rin umano ang grupo nina Jero na madadali o mga basic step lang ang gamitin para sa dance challenge para madali itong sundan.

Hangad umano niya na mag-enjoy at gawin din ng iba ang #BakunaDanceChallenge, pero hindi nawawala ang goal nito na magbigay inspirasyon at mahikayat ang mga manonood na magpabakuna kontra sa COVID-19.

“Honestly ako meron pa din akong doubts sa vaccine pero mas nangingibabaw sa akin ‘yung hindi naman sya ire-release sa public kundi siya safe at kung ‘di siya makakatulong sa mas maraming tao. I’m getting the vaccine,” sabi pa ni Jero.

Hinikayat din nito ang kabataan at social media influencer na gamitin ang kanilang mga platform upang makapagbigay ng standard sa kanilang mga follower.

Aniya, “To the youth especially the ones with large followers, use your platform properly and let’s not make this about politics because it is not. Vaccination is a collective action that everyone can contribute so that we can all go back to normal.”

“Tinatawag silang influencers. Dapat influence for the right things ang gawin nila,” dagdag niya pa. (PNA)