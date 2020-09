TikTok binawal sa US

Ipinagbawal na ang pag-download ng TikTok sa App Store para sa mga naninirahan sa United States.

Ito’y batay sa ilalabas na executive order ni US President Donald Trump kung saan aatasan ang Commerce Department ng nasabing bansa na limitahan ang paggamit sa naturang application.

Maaari pa ring gamitin ang TikTok sa mga nakapag-download na nito, ngunit hindi na makakapag-update ng version ng naturang software.

“The only real change as of Sunday night will be [TikTok users] won’t have access to improved apps, updated apps, upgraded apps or maintenance,” ayon kay Commerce Secretary Wilbur Ross.

Bukod sa TikTok, sabit din sa ban ang WeChat, kung saan ipagbabawal ang anumang aktibidad sa naturang app sa loob ng Amerika.

Ito’y kasunod ng bangayan sa pagitan ng Amerika at China, kung saan pinaratangan ni Trump na kumukuha diumano ng datos ang mga Chinese sa pamamagitan ng naturang application. (RP)