Tikas ng mga atleta dapat manatili – Kiram

Agad na masasabak sa aksiyon ang mga pambansang atleta limang buwan matapos ipakita ang kanilang husay sa pagwawagi sa pangkalahatang kampeonato sa ika-30 edisyon ng Southeast Asian Games sa isasagawa na taunang 2020 Philippine National Games (PNG) sa buwan ng Mayo.

Sinabi ni Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Fatima Celia Hicarte Kiram na itinakda ng ahensiya ang tinaguriang ‘National Open’ para sa lahat ng mga national sports association (NSA) sa hindi pa nadetalyehan na petsa sa Mayo upang ­mapanatili ang kanilang magandang kondisyon.

Ang PNG ay inoorganisa ng PSC para sa mga nagnanais makabilang sa pambanang koponan at kinakailangan na salihan ng bawat isang atleta na kabilang sa national training pool.

“It has been our policy that all national athletes much proved they are worthy to be in their slot in the national team,” sabi ni Kiram. “Otherwise, they can be dropped from the roster and face the possibility of being replaced.”

Hindi naisagawa nakaraang taon ang PNG ­dahil sa paghohost ng bansa ika-30 edisyon ng SEA Games kaya naman inaasahan na ipagpapatuloy ito ng ­ahensya upang maihanda ang lahat ng mga atleta para sa nalalapit nitong sunod na kampanya sa ­Vietnam SEA Games kung saan asam nito ang ikatlo at ­ikalawang sunod na overall title.

Ang PNG, na taunang multi-sprots tournament ay tampos ang lahat ng sports sa national team program, at binuo mismo ng PSC para bigyang tsansa ang ibang atleta, pati na rin ang hindi kasali sa training pool.

“It’s an opportunity for those who want to become a part of the national pool,” sabi ni Kiram.

Mahigit sa 1,200 atleta na sinusuportahan ng PSC sa kabuuang 56 NSAs ang kinakailangan na lumahok sa PNG na gagawin sa unang pagkakataon sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila at Philsports sa Pasig City. (Lito Oredo)