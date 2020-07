Tiis muna – Fernandez

HABANG hindi pa bumabalik sa normal ang mundo dahil sa pandemic coronavirus, sinabi ni Philippine Sports Commission Officer-in-Charge (OIC) Ramon Fernandez na tiis muna ang mga Pinoy.

“Tiis-tiis lang muna tayo dahil lahat tayo sa buong mundo ay naapektuhan ng pandemic. But rest assured, as what President Duterte instructed to us, aalagaan naming ang mga atleta,” sabi ni Fernandez sa ‘Usapang Sports’ ng Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) via Zoom na napanood live sa Facebook at YouTube nitong Martes.

Paliwanag ni Fernandez, pansamantalang humalili kay PSC chairman William ‘Butch’ Ramirez nan aka-leave upag bantayan ang misis na maysakit, nakabatay ang pagbabalik ng sports sa ‘new normal’ sa rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID).

“No vaccine, no contact sports muna talaga or else we want to sacrifice the health and well-being of the athletes and coaches,” sambit pa ni Fernadez.

Tiniyak naman ni Fernandez na walang patlang at makukuha ng mga atleta at coach ang kanilang buwanang allowance sa naunang napagpasiahan na 50 porsiyento.

“The Philippine Amusement and Gaming Corporation remittance continued kaya tuloy-tuloy pa rin ang allowances ng mga atleta. We give 50 percent of their corresponding allowances para mapagkasya natin ang budget until December. Like other government agencies, nagbawas tayo ng budget para maidagdag sa gastusin ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19,” sabi pa nito. (Ferdz Delos Santos)