Tigre nagpositibo sa COVID

Unang beses naitala na naipasa ng tao ang sakit na COVID-19 sa hayop, matapos magpositibo sa nasabing sakit ang isang tigre sa Bronx Zoo sa New York City.

Sumailalim sa X-rays, ultrasound at blood tests bago i-test sa coronavirus ang edad 4 na Malayan tiger na si Nadia matapos magkaroon ng ubo, kasama ang tig-tatlong iba pang tigre at leon, sabi ng Wildlife Conservation Society sa isang pahayag.

Sabi sa Reuters ni Bronx Zoo chief veterinarian Paul Calle, naniniwala silang kakaiba ang kaso ni Nadia, dahil nagkasakit ito matapos makasalamuha ang isang asymptomatic zoo employee. Gayunman, inaalam pa nila kung sinong kawani ang nakahawa sa tigre.

“This is the first time that any of us know of anywhere in the world that a person infected the animal and the animal got sick,” wika ni Calle. “Hopefully we will all have a better understanding as a result.”

Si Nadia ang tinest ng zoo kahit may sintomas ang iba pang tigre at leon dahil ito, ani Calle, ang pinakamaysakit at nawawalan na ng gana kumain, bukod pa sa ayaw nilang isailalim lahat ng mga pusa sa anesthesia.

Una itong naglabas ng sintomas ng sakit noong Marso 27.

Dagdag ng WCS, na siyang nag-aasikaso sa nasabing zoo, inaasahang gumaling ang lahat ng mga nabanggit na hayop. (SDC)