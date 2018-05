‘Tigilan niyo na sina John Lloyd, Ellen!’ – Jobert

Tama ang kuwento ng singer/comedian na si Mitoy Yonting na sa mga kasamahan nila sa Home Sweetie Home ay ang comedian na si Jobert Austria ang sobrang close sa former co-star nila na si John Lloyd Cruz.

Ang tsika nga sa akin ni Mitoy nang makita ko siya last month sa opening ng 81 SeiHai Japanese fusion restaurant sa Timog Avenue, Quezon City, nagte-text na uli sina Lloydie at Jobert.

So, dahil close si Jobert kay Lloydie, tama lang naman na paniwalaan ang interview niya sa TV Patrol na hindi pa nanganganak ang lovey-dovey ng semi-retired actor, si Ellen Adarna, huh!

Siguro naman ay may blessing ni Lloydie ang pahayag na ‘yon ni Jobert lalo na at ang tsika ay nagkita pa sila bago pa raw nagpunta sina Lloydie at Ellen sa Palawan.

Marami nga pala ang natuwa sa sinabi ni Jobert na masayang-masaya ngayon si Lloydie. At dahil doon, ang pakiusap ni Jobert ay tigilan na ang pang-iintriga kina Lloydie at Ellen!

At least, nakahanap ng tagapagtanggol sina Lloydie at Ellen sa katauhan ni Jobert, ‘noh?!

***

Matakot ka na, Elmo

Janella mas bagay kay Jameson

Naku ano kaya ang reaction ni Elmo Magalona sa komento ng maraming nanood ng special screening ng So Connected na mas may chemistry ang rumored-girlfriend niyang si Janella Salvador kay Jameson Blake? May kilig nga raw ang tambalang Janella-Jameson, huh!

Paano pa kapag nag-click sa takilya ang So Connected, hindi kaya magtuloy-tuloy na ang pakikipag-love team ni Janella kay Jameson?

Kung mababasa (kung hindi pa) lang ni Elmo ang mga papuri sa tambalang Janella-Jameson, naku, baka ma-insecure siya, ‘noh?!

Samantala, sa isang interview ay sinabi ni Janella na very understanding naman si Elmo at bago naman niya sinimulan ang shooting ng So Connected ay nag-usap silang dalawa ng binata.

Napag-usapan din daw nila kung hanggang saan hahantong ang pakikipagpareha nila sa iba (may project din daw si Elmo na iba ang makakapareha) at kaya nga raw nila napag-usapan ‘yon ay para maging handa sila dahil sa mga sasabihin ng mga tao.

Anyway, masaya ang mga tao behind So Connected lalo na si Mother Lily Monteverde dahil nga sa magandang feedback sa special screening na ginawa nila.