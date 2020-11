Tigil yosi para iwas COVID – DOH

Isinulong ng Department of Health (DOH) at Philippine Pediatric Society (PPS) ang “tobacco cessation” bilang hakbang para makaiwas sa COVID19.

Ayon kay Health Undersecretary Ma.Rosario Vergeire humihina ang bago at immune system kapag naninigarilyo ang tao.

Ipinaliwanag ni Vergeire at Dr. Rizalina Racquel H. Gonzalez, chairman ng PPS Tobacco Control Advocacy Group ,ang panganib ng paninigarilyo at vape smoking kung papaano nito napapalaganap ang COVID19 virus

“It has been challenging to push for total tobacco cessation among the public, but we are not giving up. This is why it is part of the department’s health priorities that are being championed by the Health Promotion Bureau,” ayon kay Vergeire.

Samantala,sinabi ni Gonzalez na ang sigarilyo o vape smoking at pagkakaroon ng COVID19 ay maaring magresulta ng kamatayan.

Ayon kay Gonzalez , nanganganib na mahawaan ng COVID19 sa pamamagitan ng ” hand-to-mouth gesture” o paghitit sa sigarilyo o vape. (Juliet de Loza-Cudia)