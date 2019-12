Tigil-putukan ng AFP, NPA kinasa

INIREKOMENDA ng government­ peace panel at ng National Democratic Front (NDF) ang nationwide ceasefire sa kapaskuhan matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng usapang pangkapayapaan ng dalawang panig.

Sa joint statement na pinost sa social media ni Jose Maria Sison, founder ng Communist Party of the Philippines, nagkasundo ang magkabilang panig na ipatupad ang ceasefire mula 12 a.m. ng Disyembre 23 hanggang 11:59 pm ng Enero 7, 2020.

“The ceasefire are intended to generate a positive environment conducive to the holding of informal talks preparatory to the formal meeting to resume the peace negotiations,” ayon sa joint statement.

“These shall be measures of goodwill and confidence building during the traditional celebrations of Christmas and New Year holidays.”

Lumagda sa statement sina dating chief negotiator Labor Secretary Silvestre Bello III, govern­ment negotiator Hernani Braganza, NDFP senior adviser Luis Jalandonie at NDFP chairperson Fidel Agcaoili.

Sinabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na maaaring natanggap na ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon nitong Linggo.

“Tama na ‘yung limang dekadang pakikipaglaban na ang resulta ay maraming patay sa magkabilang panig. Kinakaila­ngan magkaroon na tayo ng matagalang kapayapaan sa ating bansa,” wika ni Panelo sa radio interview.

Kung aaprubahan ng Pangulo, tatalima ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagtigil ng operasyon laban sa mga rebeldeng New Peoples Army.