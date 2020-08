Tigil kanta: Erik Santos rumaraket bilang baker

Isa ang singer na si Erik Santos sa nahihilig ngayon sa pagbe-bake.

Siyempre wala rin naman kasing masyadong trabaho ngayon dahil sa COVID-19 pandemic at MECQ din naman kasi, kaya ang pagbe-bake ng cookies ang pinagkakaabalahan ng singer.

Kuwento kasi sa akin ng businesswoman/philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano, pinadalhan daw siya ni Erik ng cookies na binaked nito at ang sarap daw.

“Nag-bake si Erik and he send some for me to try. Aba, masarap siya, parang ‘yung pinasasalubong mo sa amin na cookies from London,” sey ni Pinky.

Aba, ang bongga ng cookies ni Erik, huh!

Ang sarap daw no’ng chocolate chip with walnut.

So, gagawin bang negosyo ‘yon ni Erik?

“He will perfect it muna then puwedeng maging business,” sabi ni Pinky na sobrang close kay Erik.

Sabi ko kay Pinky, dapat sa first episode ng Facebook online show nila ni Erik under Cornerstone Entertainment ay mag-bake sila ng cookies na ‘yon at ipadala nila sa ilang luck viewers para matikman din.

Sa August 27 kasi ang plano nilang pilot telecast ng “Meaningful Life with Chemist Pinky and Erik” online show nila.

Donita desidido nang tumira sa US

Kahapon ay ka-text ko si Donita Rose.

Dahil MECQ (modified enhanced community quarantine) ngayon sa Metro Manila (at ilang mga karatig probinsya), tinanong ko siya kung matutuloy ba ang alis nila ng anak na si JP pa-San Francisco, California on August 19?

“So far, tuloy pa rin ang flight namin ni JP,” sabi ni Donita.

Huwag lang daw ma-cancel ang flight nila on August 19 aty tuloy na talaga dahil ready na rin naman sila sa kanilang pagbabalik-Amerika.

Pero dahil nga sa MECQ, marami ring planong despedida for Donita ang hindi natuloy.

Kokoy, Elijah bibida sa Abante

Alam mo, Dondon, (my dear editor), excited ako para sa live episode ko ng “Anything Goes” mamayang 2:00PM sa Facebook page ng Abante News Online.

Tuloy na tuloy kasi ang live guesting via Zoom app ng “Gameboys” stars na sina Elijah Canlas at Kokoy de Santos.

Maraming mga fan ngayon ang dalawa dahil nga sa YouTube BL series nila na produced ng Idea First Company nina Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana.

Sa viewers nga pala mamaya, puwede kayong magtanong at kung mapipili namin ang tanong na ipo-post n’yo para sagutin nina Elijah at Kokoy, padadalhan namin kayo ng gift packs from Cosmo Cee and Cosmo Body.

So, tutok na, huh!