Tigers iwas sa zero season

“Do not allow 3-points, no foul,” ito ang sinabi ni UST coach Boy Sablan sa kanyang mga bataan 4 seconds na lang sa orasan.

Nasunod ang hiling ni Sablan, nakuha ng Growling Tigers ang kauna-unahang panalo sa UAAP Season 80 men’s basketball matapos kalusin ang UE, 88-85, kahapon sa huling araw ng elimination round sa Smart ­Araneta Coliseum.

Nakaiwas ang España-based squad UST sa 0-14, hinigpitan ang depensa upang mapuwersa sa turnover si Red Warriors star Alvin Pasaol sa ­dying seconds.

“Masaya, hindi kami na-zero, proud ako sa mga bata, hanggang sa huli ­ipinakita nilang lumalaban sila,” ani Sablan.

Naging emosyonal si Sablan habang ikinukuwento kung paano niya hinubog ang kanyang mga players.

“Itong mga batang ito lalaban sila lalo next year,” ani Sablan. “Marami kaming nilaruan sa labas kasi naniniwala ako kulang lang sila sa experience.”

Tumikada si Reggie Basibas ng 21 points, nine rebounds, four assists at three steals para sa Growling Tigers, may 18 points at 20 rebounds naman si Steve Akomo.

Tumapos si Pasaol ng 18 points at tig-five rebounds at steals para sa Red ­Warriors.