Tiger nakalabas na sa ospital

NAGPAPAGALING na sa kanyang bahay si Tiger Woods isang buwan matapos ang malagim na car accident na kinasangkutan nito.

“Happy to report that I am back home and continuing my recovery,” sey ng 45-anyos na si Woods matapos makalabas ng ospital.

Nagpasalamat ang champion golfer sa mga doctor na umalalay sa kanya sa Harbor-UCLA at Cedars Sinai Medical Center.

Pebrero 23 nang masangkot sa isang malagim na aksidente ang 15-time Majors winner na si Woods kung saan napuruhan ang kanyang kanang hita.

Dahil sa naturang aksidente, kinailangang operahan si Woods.

Ayon sa mga imbestigador, hindi nakainom o nasa ilalim ng impluwensiya ng droga ang golfer nang mangyari ang aksidente.

Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung makababalik pa si Woods sa paglalaro ng golf.

Pagtatapos ni Woods, “I will be recovering at home and working on getting stronger every day.” (Sarah Jireh Asido)