Tiger inoperahan, garahe 1 buwan

GARAHE na naman ng mula isang buwan si Tiger Woods matapos sumailalim sa back surgery.

“Tiger has recently undergone a microdiscectomy procedure to remove a pressurized disc fragment that was pinching his nerve after experiencing discomfort following the PNC Championship,” anang statement ng kanyang kampo.

Ang PNC Championship noong isang buwan ang pinagtambalang event nina Tiger at anak niyang si Charlie. Agaw-eksena sa Orlando si Charlie dahil kuhang-kuha niya ang galaw ng ama – mula sa porma ng palo, fist pump hanggang lakad sa greens.

Hindi na raw papalo si Woods sa Torrey Pines o sa Riviera.

Siklab ang Farmers Insurance Open sa Torry Pines sa Jan. 28.

Sa susunod na buwan naman ang Genesis Invitational sa Riviera Country Club.

Nakailang operasyon na sa likod si Woods, huli noong 2017.

Sa kabila ng dinaanang surgeries, nag-kampeon pa siya sa 2019 Masters. (VE)