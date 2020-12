Ticket sa Olympics abot-kamay ni Yuka

PANGARAP ng lahat ng mga atleta ang sumungkit ng gintong medalya sa Olympic Games kaya naman kapag malapit nang idaos ang quadreenial meet ay puspusan na ang pag-eensayo nila para sa mga qualifying tournaments upang makakuha ng slot.

Isa sa nangangarap at determinadong humablot ng gold sa Olympics si Filipino-Japanese golfer Yuka Saso.

“My dream is to win the Olympic gold,” hayag ni Saso.

Maganda ang puwesto ni Saso sa world rankings kaya halos kuha na nito ang automatic slot sa Tokyo Olympics dahil sa impresibong kampanya nito sa 2020 season, kasalukuyan siyang nakapuwesto sa No. 21 spot.

Matatapos ang qualifying sa Hunyo 28, 2021 kung saan ay mabibiyayayaan ng awtomatikong tiket sa Olympics ang Top 15 golfers.

Ang may ticket pa lang sa 2021 Tokyo Olympic Games ay sina pole vaulter Ernest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno. (Elech Dawa)