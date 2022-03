Ticket sa NBA debut ni MJ halagang P24M

Barya lang noon, milyon na ngayon, ito ang naging siste sa isang lalaking bumili ng NBA debut ticket ni Michael Jordan noong 1984 sa Chicago Bulls.

Ayon sa balita, isang nagngangalang Michael Cole ang bumili noon ng ticket ng laban ng Chicago Bulls sa halagang $8.50 o kulang kulang P500.

Pero ngayon ay pumapalo na ito sa auction sa presyong $468K o katumbas ng halos P24M.

“I’m incredibly excited by the outcome and in some ways relieved that it’s over,” pahayag ni Cole, nasubasta ang nasabing tiket nitong Linggo mula sa Heritage Auction. (Aivan Episcope)