Tiara ni Meghan agaw-eksena, pinag-usapan sa buong mundo

Marami ang nagandahan sa simpleng puting wedding dress na pinili ni Meghan Markle para sa kanyang Roya­l wedding. Unang napa­balita na ang mga designer­ na sina Ralph & Russo ang gagawa ng kanyang wedding dress, pero ang naging final designer ay si Clare Waight Keller ng House of Givenchy.

Gawa sa double bonded silk candy ang dress with “a timeless minimal elegance”. Pure white ito with a wide-neck para ma-expose ang collarbone. Tinulad nila ang wide-neck sa isang nasuot na gown ng Hollywood actress na si Audrey Hepburn na siyang naging muse ng Givenchy.

Ang train ng dress na 16 feet long at ang veil na five meters long at gawa sa silk tulle ay may 53 different hand stitched floral na mula sa Commonwealth countries tulad ng Malaysia, Brunei at Singapore.

Ang nagbitbit ng train ni Meghan ay ang kanyang mga little bridesmaids, ang pageboys na pinangungunahan ng mga anak nila Prince William and Princess Kate na sina Prince George at Princess Charlotte.

Ang barely-there makeup ni Meghan ay gawa ng kanyang sa­riling glam team led by long-time makeup artis­t friend na si Daniel­ Martin.

Suot ni Meghan sa kanyang ulo ay ang Queen Mary’s diamond bandeau tiara na gawa pa noong 1932 at napapaligiran ito ng diamonds and platinum, pierced with interlaced ovals and pavé set with large and small brilliant diamonds.

The centre is set with a detachable brooch. Makikita nga sa Instagram account ng halos lahat ng babae na ang topic nila ay ang tiara­ ni Meghan.

Ang dalawang rings na suot ni Meghan ay gawa ng Cleave and Company. Ang kanyang engagement ring designed by Prince Harry and her wedding ring are made with Welsh gold gifted to her by Her Majesty, the Queen. Ang kanyang earrings naman ay gawa ng Cartier­.