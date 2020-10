Tiamzon pokus sa online training

OPTIMISTIKO si BanKo Perlas Spikers ace player Nicole Tiamzon kahit puno ng pagsubok at hirap ang mga naunang buwan ng 2020 dahil sa coronavirus pandemic.

Kaya naman ngayong Oktubre, mananatiling palaban sa anumang hamon si BanKo Perlas Spikers ace player Nicole Tiamzon.

“Three months to go, three months left for 2020. Just keep the faith and keep going. Laban mga kapatid!” caption ng former UP Lady Maroon sa kanyang Instagram post.

Samantala, abala rin si Tiamzon sa ‘Spike & Serve Volleyball Academy’ na nagsasagawa ng online training ngayong may pandemya.

Hindi pa rin malinaw kung kalian babalik ang mga ensayo ng player at team sa volleyball dahil wala pa itong go signal sa IATF. (JAT)