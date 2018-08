TI8, higit-kumulang P1.3 bilyon ang ipamumudmod na premyo!

The International 8, o mas kilala sa tawag na ‘TI8’, ay patok na DOTA 2 tournament na magsisimula ang elimination group phase sa Agosto 15 (Agosto 16, 12 am ng madaling-araw) na gaganapin sa Rogers Arena, Vancouver, Canada sa kauna-unahang pagkakataon.

18 koponan mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang handang makipagtagisan ng angking gilas sa tinuturing na pinakaengrandeng torneo sa hindi lang sa kasaysayan ng DOTA 2, kundi pati sa eSports.

Nagsimula sa base money na 1.6 million US dollars, umabot na sa $24,251,239 US dollars (P 1,297,514,040) ang prize pool dahil na rin sa suporta ng DOTA 2 community sa kanilang kontribusyon sa pagbili ng Battle Pass ng laro.

Walong teams ang awtomatikong nakasali sa TI8 dahil sa point system na ipinatupad sa 22 na paligsahan na tumakbo ng halos isang taon. Ito ay ang TI7 champs Team Liquid, runners-up Newbee, PH-based Mineski, Virtus Pro, PSG.LGD, Team Secret, Vici Gaming at VGJ.Thunder.

Ang iba pang kalahok ay ang OG mula Europa; Winstrike Team mula Commonwealth of Indepent States; VGJ.Storm, Evil Geniuses at Optic Gaming mula North America; Pain Gaming mula South America; Team Serenity at Invictus Gaming mula China; at Fnatic at all-Pinoy squad TNC Predator mula Southeast Asia.

Unang pasakit na kailangang harapin ng mga koponan ay ang group stage kung saan sila mahahati sa dalawang grupo sa best-of-2 round robin matches. Ang apat na pupwesto sa tuktok ng bawat group ay mapupunta sa Upper Bracket na malaking adbantahe sa susunod na round. Ang 5th-8th place naman ay dadaan sa butas ng karayom sa Lower Bracket, habang ang dalawang nasa pinakailalim ay matatapyas sa torneo.

Kasama sa Group A ang Winstrike, Fnatic, PSG.LGD Gaming, Mineski, Evil Geniuses, VGJ Thunder, Team Liquid, OG at Invictus Gaming.

Sa Group B naman ay ang Vici Gaming, paiN Gaming, Team Serenity, OpTic Gaming, Virtus.pro, TNC Predator, VGJ.Storm,Team Secret at Newbee.