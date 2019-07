Thurman walang binatbat kay Pacquiao — Khan

KUNG may isang boksingerong kabisado ang estilo, galaw, lakas at kapasidad ni Manny Pacquiao, si Amir Khan ‘yun.

Ayon sa dating stablemate at sparring partner ni Pacquiao na si Khan, walang panama si World Boxing Association (WBA) ‘super’ welterweight ruler Khan sa eight-division at ‘regular’ 147-pound champion na Pinoy ring legend.

Ang papatay sa mas batang 30-anyos na si Thurman, ang bilis at galaw ng 40-taong gulang na si Pacquiao.

“I think I favour more towards Pacquiao. Because Pacquiao has fought better opposition, he’s got the speed and the movement,” deklara ni Khan, kaga-galing lamang sa panalo kontra Billy Dib sa Jedah noong isang linggo via third round demolition.

Wika pa ni Khan, ibang lakas ang ipina-pakita ni Pacquiao sa mga nagdaan nitong laban.

“I favour Pacquaio because he’s been more active, and at the same time he’s been in with bigger and better opposition. I lean more towards Pacquaio, but Thurman’s got the p­ower and the strength to hurt Pacquiao so let’s see if he can do that. I just don’t think he’ll get to Pacquiao,” panapos ni Khan patungkol sa July 20 (Hulyo 21 sa Pilipinas) bout ng dalawa sa MGM Grand sa Las Vegas. (Ferdz Delos Santos)