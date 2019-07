Thurman kay Pacquiao: Basketball ka na lang!

PANIBAGONG birada naman ang pinakawalan ni undefeated American boxer Keith Thurman laban kay ‘Pambansang Kamao’ Manny Pacquiao.

Sa pagbisita ni Thurman sa Premier Boxing Champion’s Face to Face, sinuguro nito na nalalabi ang mga araw ng pagboboksing ni Pacquiao.

“I just believe the hourglass is almost ­finished,” litanya ni Thurman.

Alam din ni Thurman na mahilig maglaro ng basketball si Pacman bilang bahagi na kanyang pampalipas oras kaya pinayuhan na nito na mag-focus na lang dito.

“He doesn’t have much left. Go play basketball, Manny! You say you like to play basketball every day. Go shoot hoops with the guys, man!,” dagdag nito.

Pinaalala din ni Thurman na siya ang liyamado sa unification bout na ito dahil hawak niya ang super welterweight title ng World Boxing Association (WBA) habang ‘regular’ title lang ang bitbit ni Pacman.

Bilib naman si Thurman na tila hindi tumatanda tignan ang eight-division world champ pero naniniwala rin ito na wala na ang dating angas at lakas nito.

“I’ve watched Manny for many years, this is the first time truly being face to face. I’m trying to look for some grey hair, I don’t really see much,” ani Thurman.

“He don’t look too aged, he’s got that Asian blood in him, he still looks like he’s 15 years old. But does he move like he’s 15? After he gets punched, is he going to be able to recover like the young fighter?” (Fergus Josue, Jr.)

____________________________________________________________________________________

So nangaldag sa Round 8

TUMIBAY ang kapit ni super grandmaster Wesley So sa second spot ng Grand Chess Tour 2019 matapos kalusin si GM Hikaru Nakamura ng USA sa round 8 kahapon ng madaling-araw sa Zagreb, Croatia.

Nakalikom si Imus, Cavite native So ng 5.5 points, umabot sa 55 moves ng Ruy Lopez bago sumuko si Nakamura.

Solo ni reigning World Champion GM Magnus Carlsen ang top spot tangan ang anim na puntos, kinaldag nito si Chinese GM Ding Liren sa 59 sulungan ng Queen’s Gambit.

Makikilatis si former Philippine Chess team star So sa round nine dahil katapat niya ang dating nangunguna at No. 4 sa world ranking na si GM Ian Nepomniachtchi ng Russia.

Kasalo si Nepomniachtchi sa 3rd to sixth place kapit ang tig-4.5 puntos, tabla ang kanyang huling laro laban kay GM Levon Aronian ng Armenia.

Makakatapat naman ni Carlsen si Aronian sa event na may 12-player single round robin.

Sa 10th at penultimate round ang pagtutuos nina So at Carlsen. (Elech Dawa)