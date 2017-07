THUNDERSTORM HANGGANG WEEKEND

By Abante Reportorial Team

Lumakas pa at bahagyang bumilis ang bagyong ‘Gorio’ na sinabayan ng epekto ng habagat na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila na inaasahang mananalasa pa rin ngayong weekend.

Huling namataan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) dakong alas-kwatro ng hapon kahapon ang bagyong Gorio sa layong 585 kilometro ng sila­ngan-hilagang-silangan ng Casiguran, Aurora. Kumilos ang bagyo pa-hila­gang-kanluran sa bilis na 13 kilometro kada oras.

Taglay ng Severe Tropical Storm Gorio ang lakas ng hangin na hanggang 90 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 115 kilometro kada oras.

Itinaas ang storm signal no. 1 sa Batanes at ina­asahang makararanas ng katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa nasasakop ng 550 kilo­metrong diameter ng bagyo.

Patuloy ring palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon na magdadala ng katamtaman hanggang sa paminsang ma­lakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila habang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas.

Sa Lunes ng umaga inaasahang lalabas ng Philippine Area of Res­ponsibility (PAR) ang bagyong Gorio kaya’t asahan na umano ang maulang weekend.

Nagbabala ang PAGASA sa publiko patungkol sa pag-iingat sa mga biglaang pagbaha at pagguho lalo na sa Cordillera region.

Bagong LPA

Samantala, binabantayan din ang namumuong sama ng panahon o Low Pressure Area (LPA) sa silangan ng Luzon na magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw.

Metro Manila binaha

Nagdulot ng pagbaha at pagsisikip ng daloy ng trapiko sa malaking ba­hagi ng Metro Manila ang mga pag-ulan na pinatindi ng bagyong Gorio.

Naranasan ang hanggang tuhod na baha sa Cloverleaf, Balintawak sa Quezon City gayundin sa P. Burgos Victorino sa Maynila kaya’t hindi nadaanan ng mga maliliit na sasakyan.





Gutter deep naman ang lalim ng baha sa C5 malapit sa Market Market, gayundin sa A. Bonifacio Avenue, kanto ng 11th Avenue; sa magka­bilang linya ng Quirino mula sa Roxas Boulevard hanggang Taft Avenue; C3 Road – A. Bonifacio sa Quezon City; at mag­ka­bilang linya ng R. Papa.

Sinuspinde rin ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang operasyon ng Pasig River Ferry System bunsod ng malakas na pag-ulan at maalong ilog.

Naka-red alert na ang Roxas District sa Quezon City dahil sa patuloy na pagtaas ng baha na uma­bot hanggang bewang.

Samantala, kasunod nang pabugsu-bugsong mga pag-ulan, tumaas ang tubig sa ilang kalsada sa Maynila at hindi puwedeng madaanan ng mga light vehicles.

Declogging operations

Nagsagawa ng declogging operations ang MMDA sa mga lugar na apektado ng mataas na tubig baha dulot ng ma­lakas na pag-ulan dahil sa bagyong Gorio.

Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, alas-nuwebe kahapon ng umaga nagsimulang magsagawa ng cleaning operation ang kanilang Flood Control and Sewerage Management Office (FCSMO) sa kahabaan ng Tayuman St., malapit sa Land Transportation Office (LTO); Lacson St. malapit sa SM San Lazaro, Santa Cruz sa Maynila at Gov. Pascual panulukan ng MH Del Pilar St., Brgy. Tinajeros, Malabon City.