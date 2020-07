Three-peat sa audit rating! Makati tumaas sa P6.69B koleksyon kahit pandemya

Nakapagtala ang pamahalaang lungsod ng Makati ng P6.69 billion kita nitong Hunyo mula sa dating P6.42 billion koleksyon nakaraang taon.

Dahil dito nakakuha ang Makati City government ng pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit (COA) base sa kanilang 2019 financial statements.

Ayon kay Makati Mayor Abigail Binay pangatlong beses na itong nasungkit ng lungsod.

“I’m heartened by these positive developments as the city grapples with the pandemic. We’re thankful for meeting COA’s stringent standards for the third straight year,” nakasaad sa Facebook post ng alkalde.

Sa record ni City Treasurer Jesusa Cuneta sa kabila ng COVID crisis ay tumaas ang business tax collection ng apat na porsiyento at naging P6.69 billion nitong Hunyo mula sa dating P6.42 billion nakaraang taon ng nasabi ring panahon habang ang buwis sa real property tax ay lumobo ng tatlong porsiyento mula sa P4.58 billion ay naging P4.72 billion.

Bunsod nito ay nakamit ng Makati government ang 73 percent ng 2020 revenue target na P12.98 billion sa actual collections habang ang target revenue collection sa kabuuang taon ay P17.76 billion.