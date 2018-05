Thompson tumodo, ‘G7’ hinagupit ng Warriors!

WALA si All-Star point guard Chris Paul, nagmartsa ang Houston Rockets sa Oakland Sabado ng gabi at agad sinungalngal ang Golden State sa nguso sa bisa ng 39-22 lead sa first quarter ng Game 6 ng Western Conference finals.

Sa dulo, nasaid ang laman ng tangke ng Rockets.

Bumalikwas sa second ang Warriors bago pinakawalan lahat ng armas sa second half tungo sa 115-86 win at puwersahin ang Game 7 Lunes ng gabi sa Houston taya ang NBA Finals ticket.

Na-outscore ng Golden State ang Houston 33-16 sa third, hindi binitawan ang silinyador tungo sa 31-9 fourth quarter para baligtarin ang 10-point deficit sa half tungo sa 29-point win.

Tulad ng inaasahan, pasiklab ang stars ng Warriors, salitan sina Klay Thompson, Ke­vin Durant at Stephen Curry sa pagpuno ng box score. Si Draymond Green, naging unang player sa NBA playoffs history na naglista ng 4 points, 10 rebounds, 9 assists, 4 steals at 5 blocks sa isang laro.

Nakuha ni Thompson ang ritmo na nagresulta sa 35 points sa likod ng 9 of 14 shooting mula 3-point range, may six rebounds at four steals pa.

“I don’t know if I was born for it, but I’ve definitely worked my butt off to get to this point,” sagot ni Thompson nang matanong sa nagiging bisyo na niyang pagresponde sa mga big games, lalo sa Game 6.

Balik din si vintage Curry, pasabog ng 29 points mula sa 5 of 14 shooting sa long range, may six assists at five rebounds tumapos si Durant ng 23 points, seven rebounds at four assists.

Maagang nagliyab si James Harden, nagposte ng 32 points, nine assists at seven rebounds. Pero tulad ng ibang Rockets, naubusan din siya sa second half. Matapos ang 8 of 9 showing sa free throws sa first half, hindi na siya bumiyahe sa stripe.

Si Eric Gordon ang pumalit kay Paul sa starting lineup, bumitaw ng 4 of 6 3-pointers at ibinaon ang walo sa first 10 points ng Houston. Pero nanlamig din, walang pumasok sa da­lawang 3-point attempts sa second half at tumapos ng 19 points.