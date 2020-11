Thompson out na sa season

INAALAT ang Golden State Warriors dahil hindi pa nagsisimula ang 2020-2021 NBA season ay nabawasan agad sila ng pangil.

Nilabas na ng GSW ang masamang balita, nagtamo si Klay Thompson ng torn right achilles tendon, ibig sabihin hindi siya makakalaro ngayong season.

Na-injury si three-time champion Thompson habang nagwo-workout sa Southern California nitong Miyerkoles.

“Based on the type of tear, Thompson has been told to expect that he will make a full recovery,” tweet ni ESPN Adrian Wojnarowski.

Malungkot para sa panig ng Warriors dahil nakaraang season lang ay hindi rin nakalaro si Thompson nang magkaroon ng ACL na natamo naman sa Game 6 ng 2019 NBA Finals laban sa Toronto Raptors.

Malaking kawalan sa Warriors si five-time All-Star shooting guard kaya naman tiyak na gagawa sila ng paraaan para makakuha ng puwedeng humalili kay Thompson.

Sa Disyembre 22 ang simula ng NBA season, may ilang araw pa para magdagdag ng armas ang Golden State. (Elech Dawa)