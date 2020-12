Thompson may bagong ‘armas’

HINDI nakilala si Scottie Thompson bilang outside shooter dahil mas nangingibabaw ang kanyang talento sa pagkuha ng rebound.

Pero sa nagdaang PBA Philippine Cup bubble sa Clark, lumabas ang outside shooting skills ng fifth year Ginebra guard upang tulungan ang koponan na sikwatin ang All Filipino Cup crown nang tapusin ang TNT Tropang Giga, 4-1, sa championship series.

Kita ang improvement ni Scottie sa pag-syut ng bola sa basket kung saan ilan sa mga laro nito ay krusyal kasama na ang winning three-pointer sa do-or-die Game 7 semifinals kontra Meralco Bolts.

Kakaibang husay din ang ipinamalas nito sa Game 2 sa Philippine Cup Finals kontra TNT Tropang Giga nang tumikada ito ng corner trey sa loob ng natitirang dalawang minuto para iangat ang kanilang kalamangan.

Lahat ng ito ay dahil sa puspusang training at tulong ng veteran sniper at former Most Valuable Player na si Mark Caguioa.

“Si Kuya Mark [Caguioa], sinasabihan ako about sa shooting ko, kung kailan ko puwedeng itira,” pahayag ng dating Perpetual Help star.

Bukod sa paghahasa ng kanyang shooting skills, todo pakondisyon din ng kanyang katawan si Scottie.

“Through extra work ko rin. Off-season, nung quarantine, nag-invest ako sa sarili ko. Bumili ako ng gym equipment, pati rin sa bahay bumili ako,” dagdag ni Thompson. (Aivan Episcope)