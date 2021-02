Thompson-Ayaay pangratrat ng Gins

MAGKAKAROON ng bagong partner sa backcourt ang do-it-all guard ng Philippine Cup defending champions Barangay Ginebra Gin Kings na si Scottie Thompson.

Didribol na para sa Barangay Ginebra sa darating na PBA 46th season sa Abril si 6-foot-1 cager MJ Ayaay mula sa Alaska Aces.

Isiniwalat ni Ginebra head coach Tim Cone nitong Lunes ang bagong pangratrat sa kalaban na makakaparehas ni Scottie.

“We welcome newly signed MJ Ayaay to the Ginebra Family!” sey ng veteran basketball mentor via Twitter kung saan hindi pa nabanggit ang mga detalye ng pagkuha kay Ayaay.

“We’re looking forward to pairing him with Scottie in the backcourt,” dugtong pa ni Cone kay Ayaay na makakatulong naman ni Thompson, may average na 11.0 points, 8.8 rebounds at 5.8 assists noong nakaraang 2020 PBA Philippine Cup para sa Ginebra.

Si Ayaay ay ninth overall pick ng Alaska noong 2018 PBA Rookie Draft at may average na 4.76 points at 3.2 rebounds sa kanyang rookie year.

Noong nakalipas na All-Filipino tourney, umabot ang Alaska sa quarterfinals at naglista si Ayaay ng 3.1 points at 2.5 rebounds per game average.

Samantala, bukod kay Ayaay, napabalita rin kamakailan na babalik para sa Gin Kings si veteran big man Greg Slaughter sa inaabangang ika-46 season ng liga. (JAToralba)