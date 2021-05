Thirdy posible ma-ban sa PBA

NAHAHARAP si Ferdinand “Thirdy” Ravena sa posibleng pagkaka-ban sa Philippine Basketball Association (PBA).

Ito ang isiniwalat ng isang mataas na opisyal ng PBA matapos na pumirma si Ravena ng multi-year extension para sa kinabibilangan nitong koponan sa Japan Basketball League na San-En NeoPhoenix.

Una nang ipinaliwanag ni PBA Commissioner Willie Marcial na may nakasaad na batas sa propesyonal na liga na dapat magsumite ng aplikasyon ang isang papasok na rookie sa loob ng dalawang taon pagkatapos makumpleto ang paglalaro sa kolehiyo o kinapapaloobang liga.

Ayon sa rule ng liga, parurusahan nito ang player na hindi sasali sa rookie draft sa loob ng dalawang taon upang hindi tularan at makapamili ng gusto nilang mapuntahan na koponan.

Dapat sana makasama si Ravena sa batch ng 2019 rookies subalit hindi ito sumali dahil sa pagnanais nito maglaro sa torneo sa labas ng bansa at mga internasyonal na kompetisyon bago na lamang ito naglaro sa Japan Basketball League at kamakailan ay tuluyang pumirma ng multi-year extension sa NeoPhoenix.

Ang pagpirma ni Ravena ng panibagong kontrata sa NeoPhoenix ay nangangahulugan na tuluyan nitong iniwanan ang pagsali sa taunan na PBA rookie draft.

“I just want to thank the NeoPhoenix organization for the trust and support they’ve given ever since I got here. It was indeed a tough time for me last season, having to miss a lot of games and not being able to help the team as much as I want. But despite that, it was all love from the NeoPhoenix club and boosters; which was why it wasn’t hard for me to make this decision. I’m excited for the next coming years with this club. Go Phoenix,” sabi lamang ni Ravena.

Ikinatuwa naman ito ng mga opisyales ng NeoPhoenix.

“With Ravena at the center of the team, we will build a new culture and strive to become champions. Although the results were not satisfactory, he has adapted well to life in Japan and as a professional player. We have high expectations for his further development,” sabi ni San-En NeoPhoenix President Kenjiro Hongo.

Una nang inalok ang 24-anyos na wingman maglaro sa Italy, New Zealand, Australia at Japan matapos iuwi ang ikatlo at huling titulo nito at Finals MVP sa UAAP.

“Nangangarap lang din ako. It’s not like I’m trying to dodge any team. Skipping the draft was a risk on my part because I have no guaranteed team. If those plans don’t push through, I don’t have a team so it’s a risk for me,” una nang pahayag ni Ravena. “I hope there’s a way that we could consider that rule.”

Sinabi pa noon ni Ravena na ang paglalaro sa PBA ay isang siguradong destinasyon bagaman nais nito maglaro sa labas ng bansa at maiangat pa ang kalidad at kasanayan nito sa paglalaro pati na rin para sa national team. (Lito Oredo)