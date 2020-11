Thirdy diyeta, olats muli

YUKO ulit ang koponan ni three-time UAAP champion Thirdy Ravena na San-En Neophoenix nang pabagsakin sila ng Alvark Tokyo, 94-76, kahapon sa Japan B. League 2020.

Hindi naging epektibo at malamya ang performance ng Pinoy hooper nang magpamalas lamang ito ng four points, three rebounds at three assists para sa koponan.

Ito na ang ikatlong pagkakataon na natalo si dating Ateneo Blue Eagle Ravena bilang import sa Japan.

Bagsak sa 2-12 win-loss record ang San-En habang ang Alvark ay angat sa 9-5 kartada para putulin ang two-game skid. (Aivan Episcope)