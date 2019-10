Thirdy, Ateneo pinaluhod ang UST

Mga laro ngayon: (MOA Arena)

2:00pm — NU vs DLSU

4:00pm — FEU vs UP

MULING pinadapa ng defending champions Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles ang University of Sto. Tomas (UST) Growling Tigers, 66-52, sa ikalawang laban kagabi sa second round ng UAAP Season 82 men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena.

Naglista ng 17 marka, siyam na rebounds at dalawang agaw si Thirdy Ravena upang pamunuan ang Ateneo at tanghaling Best Player of the Game.

Tinalo rin ng Blue Eagles ang Growling Tigers sa unang round ng eliminasyon, 71-70.

Pinatatag ng Ateneo ang pagkapit sa unahan ng team standings hawak ang malinis na 8-0 baraha, habang laglag sa 4-4 panalo-talo marka ang España-based squad UST.

Sa unang salpukan, nagtulungan sa second half sina Alex Diakhite at Rey Suerte upang pangunahan ang University of the East (UE) Red Warriors na itumba ang Adamson University (AdU) Soaring Falcons, 80-74.

Nagsalpak ng career-high 29 points ang big man mula Senegal at nagbaba ng 13 caroms at dalawang supalpal, habang si Suerte ay umayuda ng 26 marka, pitong boards at tatlong dimes para ipagkaloob sa Red Warriors ang ikalawang dikit na panalo tungo sa 3-5 panalo-talo baraha kapareho ng biktimang Soaring Falcons.

Mainit si Diakhite sa ikalawang hati ng laro nang magpasabog ng 23 markers sa naturang stretch upang ibigay ang unang back-to-back victory ng UE sa kasalukuyang season. (Aivan U. Episcope)