Third telco anyare na?

PINASISILIP sa Kongreso­ ang progreso ng operasyon ng third telco na Dito Telecom kasunod ng report na nahuhuli ito sa ipina­ngakong target na pagsisimula ng operasyon, ayon kay dating Bayan Muna party-list Rep. Neri Colmenares.

Sinabi ni Colmenares­ na ikalawang quarter ng 2020 ang itinakdang pilot testing ng Dito Telecom subalit kulang-kulang pa rin ang pasilidad nito gaya ng mga communication tower at mga cell site.

Ani Colmenares, Hunyo 2019 pa nang mabigyan ng legislative franchise ang Dito Telecom, at Hulyo 2019 ay nakakuha na rin ng permit to operate at Certificate of Public Convenience and Necessity mula sa National Telecommunications Commission (NTC).

Ang Dito Telecom na dating Mindanao Islamic Telephone Company, Inc. (Mislatel) ay isang consortium company na kinabibilangan ng Udenna Corporation (35% shares) Chelsea Logistics and Infras­tructure Holdings Corp (25%) na kapwa pagmamay-ari ng Davao-based businessman na si Dennis Uy at China Telecommunications Corporation (40%).

Bagama’t may permit to operate ang Dito Telecom na kasama sa consortium ang China Telecom ay muling iginiit ni Colmenares na dapat pigilan ng Kongreso ang pagpasok ng China sa Philippine Telecommunications sector.

“China can compromise cellular networks by monitoring and saving­ SMS and extract messages. This is not only a violation of our right to privacy but even national security,” dagdag pa ni Colmenares.

Nais ni Colmenares­ na magsagawa ng imbes­tigasyon ang Kamara at i-withdraw ang pagpasok nito sa bansa.

Giit ni Colmenares,­ kaibigan ng Pilipinas­ ang China subalit kung papayagan itong panghimasukan ang karapatan ng bansa sa pamamagitan na rin ng pagkontrol sa energy at telecom sector nito ay hindi malayong mangyari na masakop na ng China ang bansa.